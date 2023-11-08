الحكم على نسرين طافش ثلاث سنوات حبسا

2023-11-08 / 13:47
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القسم الفني

قررت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، تأجيل محاكمة الفنانة نسرين طافش في القضية رقم 1636 لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات.

وأسندت جهات التحقيق للفنانة نسرين طافش، أنها بدائرة الشيخ زايد أصدرت بسوء نية شيكا دون رصيد لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه، بتاريخ 30 يناير 2023.”

وقدم دفاع المجني عليها سنداً لدعواه تضمنت صورة من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمراً من المتهمة إلى البنك، بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ و مرفوق بتوقيع المتهمة، وكذلك صورة من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وحسبما استقر يقين المحكمة وثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات، تخلص واقعات الدعوى أن المتهمة نسرين طافش أصدرت شيكاً بنكياً لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، ليتبين أنه لا يقابله رصيداً قائماً وقابلاً للسحب رغم علمها بذلك.

وأصدرت المحكمة حكماً غيابيا بحبس نسرين لمدة 3 سنوات، مع دفع كفالة بقيمة 20 ألف جنيه من أجل إيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

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