طنجة.. المحكمة تؤجل قضية “حومة الشوك ” للمرة الثانية

2023-11-08 / 12:57
1
هبة بريس - مكتب طنجة

أجلت ابتدائية طنجة، اليوم الأربعاء 08 نونبر، للمرة الثانية النظر في الملف المتعلق بدعوى رفعتها شركة عقارية تطالب فيها ساكنة “حومة الشوك” بتراب مقاطعة امغوغة، بالافراغ بداعي ملكيتها للعقار المحتضن للحي البالغ مساحته 14 هكتار.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف الى غاية 14 من الشهر الجاري، حيث مرت الجلسة الثانية من المحاكمة وسط أجواء مشحونة، بعدما تجمع العشرات من سكان الحي المذكور بمحيط المحكمة الابتدائية، رافعين شعارات مطالبة بإنهاء هذا الملف وإسقاط الدعوى.

وكان العشرات من ساكنة حي بنكيران (حومة الشوك) قد توصلوا باستدعاءات لحضور جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية، وذلك بناءً على شكاية عاجلة تقدمت بها شركة عقارية ضدهم، تُطالِبهم من خلالها بافراغ مساكنهم التي يقطنون بها منذ عقود من الزمن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدخيسي: الشرطة القضائية رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة

الدخيسي: الشرطة القضائية رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة

2023-11-08 / 16:14
Photo of الداكي: العدالة الجنائية من آليات ضمان سيادة الأمن والنظام والاستقرار

الداكي: العدالة الجنائية من آليات ضمان سيادة الأمن والنظام…

2023-11-08 / 15:34
Photo of هذه لائحة الجمعيات النسائية والحقوقية المشاركة في مراجعة مدونة الأسرة

هذه لائحة الجمعيات النسائية والحقوقية المشاركة في مراجعة مدونة…

2023-11-08 / 15:12
Photo of أسعار الخضر تواصل الارتفاع.. ومغاربة “لافوكا ولات رخص من البطاطا”

أسعار الخضر تواصل الارتفاع.. ومغاربة “لافوكا ولات رخص من…

2023-11-08 / 12:14
Photo of أمن العيون يوقف أربعيني مبحوث عنه وطنيا

أمن العيون يوقف أربعيني مبحوث عنه وطنيا

2023-11-08 / 11:51
Photo of “التقدم والاشتراكية” يدعو إلى تجاوز حالة الاحتقان بالساحة التعليمية

“التقدم والاشتراكية” يدعو إلى تجاوز حالة الاحتقان بالساحة التعليمية

2023-11-08 / 11:21
Photo of مخالفات السير تضخ أزيد من 8 ملايين درهم في خزينة الدولة

مخالفات السير تضخ أزيد من 8 ملايين درهم في…

2023-11-08 / 10:15
Photo of العيون تفوز بجائزة المدينة المستدامة والمرنة

العيون تفوز بجائزة المدينة المستدامة والمرنة

2023-11-08 / 10:08
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو بارد بمعظم مناطق المملكة

2023-11-08 / 09:10
Photo of أكادير : حجز كمية من الكوكايين والشيرا في عملية مشتركة بين الامن و ” الديستي”

أكادير : حجز كمية من الكوكايين والشيرا في عملية…

2023-11-07 / 23:43

تعليق واحد

  1. المغرب الى الهاوية. إذا حكمت عليهم المحكمة فالافراغ فليرحلوهم اذن الى غزة فلا فرق سيكون بينهم ان اخرجوهم من ديارهم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق