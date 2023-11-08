طنجة.. المحكمة تؤجل قضية “حومة الشوك ” للمرة الثانية

هبة بريس - مكتب طنجة

أجلت ابتدائية طنجة، اليوم الأربعاء 08 نونبر، للمرة الثانية النظر في الملف المتعلق بدعوى رفعتها شركة عقارية تطالب فيها ساكنة “حومة الشوك” بتراب مقاطعة امغوغة، بالافراغ بداعي ملكيتها للعقار المحتضن للحي البالغ مساحته 14 هكتار.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف الى غاية 14 من الشهر الجاري، حيث مرت الجلسة الثانية من المحاكمة وسط أجواء مشحونة، بعدما تجمع العشرات من سكان الحي المذكور بمحيط المحكمة الابتدائية، رافعين شعارات مطالبة بإنهاء هذا الملف وإسقاط الدعوى.

وكان العشرات من ساكنة حي بنكيران (حومة الشوك) قد توصلوا باستدعاءات لحضور جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية، وذلك بناءً على شكاية عاجلة تقدمت بها شركة عقارية ضدهم، تُطالِبهم من خلالها بافراغ مساكنهم التي يقطنون بها منذ عقود من الزمن.

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