ضمنهم 4324 طفلا.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 10569 قت.يلا

هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 10569 شخصا.

وقال القدرة خلال مؤتمر صحفي من مستشفى “الشفاء” في غزة: “حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر بلغت 10569 شهيدا وإصابة 26475 آخرين”.

وأضاف القدرة أن “من بين الشهداء 4324 طفلا و2823 امرأة”.

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