أسعار الخضر تواصل الارتفاع.. ومغاربة “لافوكا ولات رخص من البطاطا”

2023-11-08 / 12:14
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هبة بريس - الرباط

تواصل أسعار الخضر الأكثر استهلاكا بكافة الأسواق، بمختلف مدن المملكة، ارتفاعا ملحوظا.

وتجاوز سعر البطاطس 12 درهما، والطماطم 10 دراهم، وتراوحت أسعار البصل بين 8 و11 درهما، والفلفل 8 دراهم، وغيرها من الخضر التي تعرف إقبالا من المغاربة.

بدورها، استقرت أسعار الدجاج المرتفعة، حيث تجاوز سعر الدجاج الحي 18 درهما، وتراوح سعر الدجاج المذبوح بين 36 و45 درهما، مع ارتفاع أسعار البيض التي ترواحت بين 1.50 سنتيما و1.70 سنتيما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية والمستمرة.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الغلاء، وقال أحد المعلقين: “عشنا وشفنا.. لافوكا ولات رخص من البطاطا”.

وأضاف آخر “دابا كثر من عامين مبقيناش كنشوفو الخضرة بجوج دراهم و3 دراهم.. المواطن البسيط ولا كيخمم فقفة السوق كثر من واجب الكراء”.

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‫9 تعليقات

  1. والله حتى تخلصوا تلقيح كورونا وطريق السيار اكادير الداخلة ومركبات الكروية اللي كتبنى حاليا وجميع المشاريع الكبرى التي تقام حاليا من أجل كأس إفريقيا وكاس العالم او زيد اوزيد هاذ الشي ميخلصو إلا الشعب بطريقة الاسعار الغالية وحسبنا الله ونعم الوكيل الله يأخذ الحق

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  2. أﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ و ماذا تريدون المواطن أن يتدخل كيف لم نعد نرى لجان المراقبة على الأولى القناة مثلها مثل السلطات التي تعمل بمبدأالتجاهل واللمبالاة لك الله ياوطني

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  4. نطالب في الزيادات في الأجور وانخفاض أسعار الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك والمحروقات واللحوم الحمراء …

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  5. الطامة الكبرى هي أن المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ويضطر إلى قروض البنوك الصغرى من أجل لقمة العيش وقساوة الزمن لهذا نطالب الحكومة أن تقوم بتخفيظ المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك وووووو وووووووو وغيرها.

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  6. الشعب المغربي راضي عن ما يحدث في غلاء الاسعار لو قام بالمقاطعة والاحتجاجات لتراجعت الحكومة عن هذا ، المشكل فينا نحن.

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  8. لو كانت هناك مراقبة في الأسعار الملتهبة لم تعم الفوضى في الأسعار والكل يلغي بلغاه، وهذا خير الكلام ما قل ودل.

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  9. بهذه الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً فإن جل الطبقات المتوسطة والفقيرة سلتجؤول إلى التسول وتصبح كارثة في مجتمعنا المغربي.

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