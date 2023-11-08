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أمن العيون يوقف أربعيني مبحوث عنه وطنيا

2023-11-08 / 11:51
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هبة بريس

تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، صباح أمس الثلاثاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، ومبحوث عنه بموجب عشر مذكرات بحث من أجل قضايا إجرامية متعددة.

وحسب مصدر أمني، فقد تم إيقاف المشتبه فيه بعد إعداد كمين محكم له بحي العودة بمدينة العيون، كونه مبحوث عنه من أجل قضايا إجرامية متفرقة تتمثل في الضرب والجرح مع سبق الإصرار المؤدي إلى عاهة مستديمة، تكوين عصابة إجرامية، الاتجار في المخدرات، الإضرار بمال منقول مملوك للغير والتهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص، الضرب والجرح المتبادل وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، الهجوم على مسكن الغير، الضرب والجرح، محاولة الهجوم على مسكن الغير، الهجوم على مسكن الغير مع التهديد.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابتين العامتين بحسب القضايا المشتبه تورطه فيها، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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‫4 تعليقات

  1. شكرآ لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي من هؤلاء المفسدين والمجرمين بما تقوم به ادوار السهر على أمن المواطنين.

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  2. يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لأنه لم يرحم الشباب.

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  3. هذه الجرائم البشعة والفواحش والنصب والمناكر تكون في يدي ذوي السوابق القضائية. لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالاعدام لأنهم لم يرحموا شبابنا وشباتنا.

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  4. ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار للأمن الوطني المغربي الذي يسهر على حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين والمجرمين.

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