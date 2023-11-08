“التقدم والاشتراكية” يدعو إلى تجاوز حالة الاحتقان بالساحة التعليمية
جدد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تداوله في تطورات الساحة التعليمية، معربا عن قلقه البالغ إزاء ما تؤولُ إليه الأوضاع من تأزُّمٍ متصاعد، بما يُشكِّلُ تهديداً حقيقياًّ للتحصيل الدراسي السليم وللموسم التعليمي بِرُمَّتِه.
وفي هذا الإطار، وبعد التسجيل إيجاباً إعلانَ الحكومة إرادَتها في استئناف الحوار مع النقابات التعليمية، طالب الحزب بإيجاد الحلول المناسبة، بشكلٍ سريع، للمطالب الـــــمُـــعَـــــبَّـــــر عنها من قِبَل نساء ورجال التعليم.
وفي نفس الوقت، دعا الحزبُ إلى استئناف الدراسة، بصورةٍ استعجالية، تغليباً لمصلحة ملايين التلميذات والتلاميذ من أبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية، وصَوْناً لحقهم الدستوري في التَّعَلُّم.
وأعرب الحزبُ عن أمله في النجاح في تجاوز حالة الاحتقان، لإتاحة المجال واسعاً أمام الشروعِ في مُباشَرَةِ إصلاحٍ فعليٍّ وعميق للنظام التربوي المغربي، وللمدرسة العمومية أساساً، بما يجعلها مدرسةً للجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص.
11 تعليقات
الم يساهم حزبكم فيما الت اليه أوضاع التعليم في بلادنا بااااااااااز
الم يساهم حزبكم فيما الت اليه أوضاع التعليم في بلادنا باااااااااتز
يجب إصلاح القطاع التعليم بالمغرب ولاسيما ونحن نعيش هذه الاضرابات المتواصلة التي ستؤدي بابناينا إلى الانحراف والتشرد أرجوكم يجب وضع حدا لهذه الاضرابات المتواصلة انقدوا ما بقي إنقاذه..
غزة تعيش صراعات سياسية مستمرة وحرب فتاك واطفال متشردين وأنتم تعيشون حرب بينكم من أجل مصالحكم المادية والضحية هم التلاميذ الذين يعانون من الهدر المدرسي وحسبنا آلله ونعم الوكيل في من كان مسببا في ذالك..
يجب طرد كل من لا يريد الرجوع إلى اقسامهم هناك البديل ياحكومة ماذا نتتظرون ، التلاميذ اصبحوا ضائعين في الشوارع والازقة والأحياء السكنية ويلتجؤون إلى المخذرات والحبوب الهولسة والسبب وراء ذالك الأساتذة..
كلنا ننادي من أمهات واباء انقدوا ابنائنا من الانحراف والتشرد أرجوكم يجب ان يكون هناك حلا مناسبا يرضي الجميع للخروج من هذه البوابة التي لحد الآن لم يكن لها مخرج..
من يتحمل المسؤولية الاضرابات المتواصلة التي ستؤدي بابناينا إلى التأخر في المقررات الدراسية ونحن في نصف الدورة الدراسية ولحد الآن لم تكن هناك دروس من أجل تلقي الفروض والاختبارات وحسبنا آلله ونعم الوكيل في من كان مسببا..
نحن كامهات واباء نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الاضرابات المتواصلة وباسقاط النظام الأساسي واسترجاع كرامة الأستاذ وذالك لمجهوداته الجبارة والتضحيات المبذولة من أجل حماية التلاميذ ومن أجل تكوين أجيال المستقبل القادم..
يجب على الحكومة أن تحقق مطالب الأستاذ من أجل مصلحة التلاميذ الذين يعانون من الاضطرابات النفسية منذ بداية الاضرابات المتواصلة، انقدوا ابنائنا وبناتنا من الانحراف حتى لا يفوت الأوان وتصبح على مافعلت نادمين.
أنظروا باعينكم ما وصل اليه التعليم العمومي بالمغرب ياسيد بنموسى بهذه الاضرابات المتواصلة.. ما كفايا استنهار بنفسية التلميذ حسبنا الله ونعم الوكيل.
إصلاح التعليم مرتبط بإصلاح نظام الأساسي و تسوية جميع الملفات العالقة و خصوصا منها ملف ضحايا النظامين الدين شملهم نظام التقاعد المجحف