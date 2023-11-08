وفاة مستخدم في حريق مهول داخل فران شعبي بالبيضاء + “فيديو”

هبة بريس - البيضاء

لقي شخص مصرعه، نتيجة اندلاع حريق مهول داخل فران شعبي بمدينة الدار البيضاء.

وحسب شهود عيان، فقد لاحظ عدد من المارة مساء أمس الثلاثاء، انبعاث دخان كثيف من الفران الشعبي المذكور قبل أن يتصلوا بمصالح الوقاية المدنية.

وأضاف ذات الشهود، أن عناصر الوقاية حلوا بعين المكان، لإخماد النيران، قبل العثور على مستخدم بالفران جثة متفحمة.

هذا وقد تم نقل جثة الهالك، الى مستودع الأموات، كما تم فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الواقعة

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