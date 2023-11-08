طواف بوركينا فاسو للدراجات.. الرئيس البوركينابي يقول: ” شكرا بزاف لأصدقائنا المغاربة”

طواف بوركينا فاسو للدراجات.. الرئيس البوركينابي: ” شكرا بزاف لأصدقائنا المغاربة”

2023-11-08 / 09:38
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استقبل رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس دولة بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، أول أمس الاثنين بالقصر الرئاسي بواغادوغو، المشاركين في الدورة الرابعة والثلاثين لطواف بوركينا فاسو للدراجات ،التي أقيمت في الفترة ما بين 27 أكتوبر و5 نونبر الجاري.

وأعرب الرئيس البوركينابي عن شكره وامتنانه لجميع المنتخبات والبلدان التي شاركت في النسخة الرابعة والثلاثين لطوف بوركينا فاسو، والتي  “أدخلت الفرحة والسرور على قلوب أفراد الشعب البوركينابي”، ومن بينها المنتخب الوطني المغربي الذي توج بطلا للدورة متصدرا الترتيب العام حسب الفرق وفاز بثلاث مراحل .

وخاطب الرئيس تراوري البعثة المغربية ” أقول لأصدقائنا المغاربة من شمال إفريقيا شكرا بزاف (نطقها بالعربية).

وكان أشرف الدغمي قد فاز بالمرحلة العاشرة والأخيرة وقبلها الرابعة، فيما فاز مواطنه عادل العرباوي بالمرحلة السابعة.

واحتل أشرف الدغمي المركز الثالث في الترتيب العام للطواف خلف كل من البلجيكي ووترز روتجر والبوركينابي بول دومون المتوج بلقب الدورة التي فاز خلالها بخمس مراحل.

ومن جهته، توج المنتخب المغربي بطلا للدورة 34 من طواف بوركينافاسو بمجموع 82 س و09 د و 58 ث، متقدما على المنتخب البوركينابي بفارق دقيقتين و26 ث وبفارق 6د و42 ث على فريق فلاندرز المحترف البلجيكي.

فبعد إلغاء نسخة 2022 لأسباب أمنية، نجحت السلطات البوركينابية في تنظيم الدورة الرابعة والثلاثين التي أوفت بكل وعودها.

وأعرب بوبكر سافادوغو، وزير الرياضة البوركينابي عن سعادته بنجاح دورة 2023 دون وقوع أي حادث يذكر.

وقال ” رغم الوضع الأمني الصعب ورفض بعض الدول والشركاء المشاركة في هذا الطواف ، فقد توفقت بوركينا فاسو في تنظيم طواف 2023 بمشاركة 13 فريقا من أحد عشر بلدا، وتمكنت القافلة من عبور الجهات السبع بالبلاد دون وقوع اي حوادث”.

وأشار الوزير، الذي واكب الطواف خلال مراحله العشر، إلى أن دورة 2023 تميزت بتأسيس جائزة خاصة تحت مسمى ( رابطة دول الساحل)، وتضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

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