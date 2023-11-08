حما.س: “نحن التعبير الأصدق عن الفلسطينيين”

2023-11-08 / 09:41
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هبة بريس - وكالات

أكدت حركة حماس، أنها التعبير الأصدق لطموحات الفلسطينيين، مشددة على أن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض خياراتها على الشعب الفلسطيني.

وفي رد على تصريحات منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن “كيربي تحدث برعونة وسخافة، عن مناقشته لما بعد حكم حماس لغزة، ونؤكد أن حماس هي التعبير الأصدق لطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وانتزاع حقه بالعيش الكريم فوق أرضه”.

وأضاف قاسم أن “حماس لديها جذورها العميقة في كل الحالة الفلسطينية، لا يستطيع كيربي ولا الولايات المتحدة أن يفرضوا على الشعب الفلسطيني خيارته، فشعبنا حر يناضل من أجل حريته وإرادته”.

وكان كيربي، قال خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن “حماس لا يمكن أن تكون جزءا من معادلة حكم غزة”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل بشأن الشكل الذي سيبدو عليه القطاع بعد الصراع”.

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‫7 تعليقات

  1. في اي شريعة يحق لمغتصب الارض ان يملي شروطه و يحدد ما يصلح و ما لا يصلح هده سياسة أمريكا الرعناء الفاشلة و لكن سيأتي و تحاسب فيه أمريكا والصهاينة على قطرة دم و حبة رمل خثى يكونوا في خبر كان فوعد الله و رسوله لامته هو حق و ات انشاالله

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  3. بل انتم سبب في مشاكل الفلسطينين. انتم سبب خراب فليسطين. انتم الذين ستكونون السبب في تهجير الفلسطينيين ياعملاء إيران

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  4. وماذا عن جرائم الاحتلال الصهيوني لم أر لك أي تعليق!!؟؟ المرجو أخذ الحيطة والحذر من الذباب المتصهين وتعليقاتهم المقيتة

    1
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  5. علاش تكذبو الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين هو السلطة الفلسطينية و إنتهى المنافقين

    1
    1
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  6. حماس هى السبب في الدمار و الحراب لشعب الفلسطني حماس المدعم من ايران و بعض الدوال الخلجية و اسماعيل هنية و اخوه و ابنائه عندهم من الثروات نصف غزة البرج و العماراة و الشاليهات و مزرعات و مجموعة من المولد للكهرباء يبيعون الكهرباء لسكان غزة و شريكات و الشايه و في توركيا و الابن مستقر بجواز توركي يتجول و نقل الاموال لغزة و اسماعيل هنية يستمتعن في الرفاهية بالجولات بين توركيا و قطر و الشعب الفلسطني المسكين تحت القنابل و الدمار و القتل الاسرائلي اللي كان السبب هي هد المجموعات الارهابية حماس و حزب الله و ايران و لا حولا ولا قوة الا بالله العالي العظيم ,

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  7. طه هادوك اكثر من الذباب
    لي كان باه شكام في عهد الاستعمار
    معمر يعرف معنى المقاومة و الناس الاحرار

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