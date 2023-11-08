طقس الاربعاء
الصورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. جو بارد بمعظم مناطق المملكة

2023-11-08 / 09:10
5
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نوعا ما إلى بارد مع تكون صقيع أو جليد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والهضاب العليا والسهول الداخلية.

وسيلاحظ تكون كتل ضبابية فوق الهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالجنوب-الشرقي مع تناثر غبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و 17 درجة بمنطقة سوس، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 05 و11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا في الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب الدار البيضاء، وسيكون محليا قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب سيم وطرفاية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسعار الخضر تواصل الارتفاع.. ومغاربة “لافوكا ولات رخص من البطاطا”

أسعار الخضر تواصل الارتفاع.. ومغاربة “لافوكا ولات رخص من…

2023-11-08 / 12:14
Photo of أمن العيون يوقف أربعيني مبحوث عنه وطنيا

أمن العيون يوقف أربعيني مبحوث عنه وطنيا

2023-11-08 / 11:51
Photo of “التقدم والاشتراكية” يدعو إلى تجاوز حالة الاحتقان بالساحة التعليمية

“التقدم والاشتراكية” يدعو إلى تجاوز حالة الاحتقان بالساحة التعليمية

2023-11-08 / 11:21
Photo of مخالفات السير تضخ أزيد من 8 ملايين درهم في خزينة الدولة

مخالفات السير تضخ أزيد من 8 ملايين درهم في…

2023-11-08 / 10:15
Photo of العيون تفوز بجائزة المدينة المستدامة والمرنة

العيون تفوز بجائزة المدينة المستدامة والمرنة

2023-11-08 / 10:08
Photo of أكادير : حجز كمية من الكوكايين والشيرا في عملية مشتركة بين الامن و ” الديستي”

أكادير : حجز كمية من الكوكايين والشيرا في عملية…

2023-11-07 / 23:43
Photo of إعطاء الانطلاقة لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالكركرات

إعطاء الانطلاقة لتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالكركرات

2023-11-07 / 23:01
Photo of بريد بنك يفتتح أول وكالة بنكية بمدينة الكركرات

بريد بنك يفتتح أول وكالة بنكية بمدينة الكركرات

2023-11-07 / 21:35
Photo of خطأ طبي يحول حياة أم إلى «جحيم» ومطالب بفتح تحقيق

خطأ طبي يحول حياة أم إلى «جحيم» ومطالب بفتح…

2023-11-07 / 20:11
Photo of مطالب للحكومة بإبلاغ المؤسسات الدولية بحادث استهداف السمارة

مطالب للحكومة بإبلاغ المؤسسات الدولية بحادث استهداف السمارة

2023-11-07 / 19:43

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق