طقس الأربعاء.. جو بارد بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نوعا ما إلى بارد مع تكون صقيع أو جليد بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والهضاب العليا والسهول الداخلية.

وسيلاحظ تكون كتل ضبابية فوق الهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالجنوب-الشرقي مع تناثر غبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و 17 درجة بمنطقة سوس، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 05 و11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا في الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب الدار البيضاء، وسيكون محليا قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب سيم وطرفاية.

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