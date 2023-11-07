أكادير : حجز كمية من الكوكايين والشيرا في عملية مشتركة بين الامن و ” الديستي”
بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ” الديستي” ، تمكنت مصالح الأمن الولائي ، مساء اليوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري، من حجز كيلوغرام من مخدر الكوكايين، في عملية أمنية مشتركة لمكافحة الاتجار في المخدرات الصلبة .
إجراءات التفتيش المنجزة من قبل الشرطة القضائية ، بمنزل سكني بمنطقة قروية بمنطقة سيدي بيبي على الطريق الوطنية رقم واحد المؤدية لمدينة تيزنيت، مكنت من حجز كمية من الكوكايين والشيرا .
العملية اسفرت عنوتوقيف سائق شاحنة في الثلاثينيات من عمره ، يشتبه في علاقته بهذا النشاط الإجرامي، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 75 سنة، والذي يشتبه في كونه مالك ومروج المخدرات المحجوزة.
وقد تم إخضاع السائق الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما سيبقى البحث مستمرا لتوقيف المتورط الرئيسي في هذه القضية.
8 تعليقات
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء من قاصرين وشباب يجب محاربتهم بشتى الطرق لمنع اي شخص يتعدى حدود آلله..
مثل هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها نطالب بالتدخل الفوري لمنع هؤلاء مروج المخذرات والحبوب الهولسةباي طريقة.
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالاعدام لأنهم افسدوا البلاد وخربوا عقول البشر.
يجب تنظيف البلاد من هؤلاء المفسدين والمجرمين ويسموا إرهابيين بالنسبة لي.
شكرآ للسلطات المحلية على مجهوداتها الجبارة والتضحيات المبذولة لحماية المواطنين من هذه المخذرات الفتاكة والقاتلة في بعض الأحيان.
يجب أن نقف يد واحدة من أجل محاربة هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الناس واقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على السلطات الفضائية أن تقوم بالتحقيق الدقيق للوصول إلى مدبر ترويج المخذرات وتقديمه إلى القضاء وتشديد أقصى عقوبة مستحقة عليه بدون رحمة ولا شفقة لأنه لم يرحم الشباب وتدميرهم ماديا ومعنويا.
لست أدري كيف يعقل مروج المخذرات يدخل السجن لمدة قصيرة ثم يتم إطلاق سراحه وهذا يشجع بترويج المخدرات في المغرب يزداد بكثرة. ومن المسؤول عن ذالك ؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح للنقاش ؟؟؟