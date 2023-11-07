أكادير : حجز كمية من الكوكايين والشيرا في عملية مشتركة بين الامن و ” الديستي”

2023-11-07 / 23:43
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ” الديستي” ، تمكنت مصالح الأمن الولائي ، مساء اليوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري، من حجز كيلوغرام من مخدر الكوكايين، في عملية أمنية مشتركة لمكافحة الاتجار في المخدرات الصلبة .

إجراءات التفتيش المنجزة من قبل الشرطة القضائية ، بمنزل سكني بمنطقة قروية بمنطقة سيدي بيبي على الطريق الوطنية رقم واحد المؤدية لمدينة تيزنيت، مكنت من حجز كمية من الكوكايين والشيرا .

العملية اسفرت عنوتوقيف سائق شاحنة في الثلاثينيات من عمره ، يشتبه في علاقته بهذا النشاط الإجرامي، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 75 سنة، والذي يشتبه في كونه مالك ومروج المخدرات المحجوزة.

وقد تم إخضاع السائق الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما سيبقى البحث مستمرا لتوقيف المتورط الرئيسي في هذه القضية.

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