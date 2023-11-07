الجرافات تقتحم ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

انطلقت أشغال إعادة تأهيل ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، وذلك لتحضيره لاحتضان مباريات كأس إفريقيا للأمم المقرر إجراؤها بالمغرب في 2025 وكأس العالم 2030.

وبدأت الأشغال بدخول الجرافات لهدم المقرات الموجودة تحت المدرجات والاقتراب من الأعمدة المثبتة بها، إذ أن مباراة الرجاء الرياضي والفتح الرباطي، التي أقيمت على أرضيته أمس الاثنين، كانت آخر مباراة استقبلها المركب، قبل إعادة تأهيله.

ومن المنتظر أن تستغرق الأشغال حوالي 14 شهرا على أن تنتهي نهاية دجنبر 2024، أي قبل أسابيع قليلة على إنطلاق “الكان”.

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