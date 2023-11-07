عصابة مسلحة تقتحم منزل صديقة نيمار لاختطاف ابنته

2023-11-07 / 21:54
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية برازيلية، أن منزل عائلة برونا بيانكاردي صديقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق الهلال السعودي لكرة القدم، تعرض لعملية سطو مسلح خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة “آر سفن” البرازيلية فإن 3 لصوص – منهم اثنان مسلحان – كانوا يبحثون عن بيانكاردي وابنة نيمار حديثة الولادة “مافي”. ولم يكن أي منهما في المنزل وقت السطو، ولا نجم البرازيل والهلال.

لكن والدَي بيانكاردي كانا في مكان الحادث عندما قام المشتبه بهم بدخول المنزل، وأفادت مواقع بأن الزوجين كانا مقيدين في منزلهما، لكن لا يعتقد أنهما أصيبا بجروح من الهجوم.

وعقب فرار اللصوص، اتصل والد رفيقة نيمار بالشرطة التي بدورها تعرفت على السيارة التي كان يقودها أحد اللصوص، وهو جارهم يبلغ من العمر 20 عاما، تم إلقاء القبض عليه، واعترف بالجريمة التي ارتكبها، حيث كان يقود سيارة مملوكة لوالده.

وأكدت التحقيقات سرقة حقائب يد، ساعات ومجوهرات ثمينة، لكن المفاجأة أن العصابة كانت تهدف إلى شيء أكبر من ذلك، وهو اختطاف ابنة نيمار.

ونشرت الشرطة المدنية مقطع فيديو للمشتبه بهم الذين اقتحموا منزل برونا بيانكاردي (صديقة نيمار السابقة)

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