دوري أبطال أوروبا.. شاختار يلحق الخسارة الأولى ببرشلونة

تمكن فريق شاختار دونيتسك الأوكراني من تحقيق انتصار مُهم على برشلونة الإسباني بنتيجة 1-0، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار رابع جولات دور المجموعات لمُسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان المُباراة التي استضافها ملعب فولكسبارك في مدينة هامبورج الألمانية قد شهدت هدفاً وحيداً سجله الفريق الأوكراني عن طريق دانيلو سيكان في الدقيقة 40.

وجاء الهدف بعد لعبة سريعة لنجوم الفريق الأوكراني، وصلت فيها الكرة للنجم جيورجي جوتشوليشفيلي الذي أرسلها عرضية مُتقنة قابلها سيكان برأسية مُذهلة غالطت تير شتيجن.

وتسببت الهزيمة في مُباراة اليوم في تأجيل حسم الكتلان بطاقة التأهل لدور ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث توقف رصيدهم عند النقطة التاسعة في المركز الأول بالمجموعة، فيما جاء شاختار في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة ضد بورتو البرتغالي يوم 28 نوفمبر على أرض ملعب لويس كومبانيس، فيما سيلعب شاختار ضد أنتويرب البلجيكي في نفس اليوم.

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