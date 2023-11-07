مسؤول بوركينابي: مغربية الصحراء غير قابلة للنقاش

2023-11-07 / 20:08
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هبة بريس _ الرباط

جدد نائب رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية ببوركينا فاسو، داودا ديالو، اليوم الثلاثاء بالرباط، دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن “مغربية الصحراء غير قابلة للنقاش”.

وأوضح ديالو، في تصريح للصحافة عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، أن “موقف بوركينا فاسو في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية يظل ثابتا ، و لا يتغير “.

وأشار ديالو إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب، تظل “الحل الأمثل” للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية

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