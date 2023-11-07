صندوق المقاصة .. تراجع كلفة دعم غاز البوتان والسكر
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رسمي : مخزون غاز البوتان يمثل 41 يوما من الاستهلاك

2023-11-07 / 19:16
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هبة بريس _ الرباط

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء 07 نونبر 2023 بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تفوق مليوني متر مكعب في المواد السائلة، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، و582 ألف متر مكعب بالنسبة للبوتان والبروبان، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.

وقاربت الوزيرة المشكل الذي تواجهه المملكة على مستوى القدرات التخزينية على مستوى غاز البوتان والبروبان، مشيرة إلى أن الاحتياطي من غاز البوتان يصل إلى 537 ألف متر مكعب؛ أي ما يمثل تقريبا 41 يوما من الاستهلاك، أزيد من 60 في المائة منها تتركز في مدينة المحمدية.

أما الاحتياطي من غاز البروبان فيصل إلى حوالي 45 ألف متر مكعب؛ أي ما يماثل 42 يوما من الاستهلاك، وفق وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وأكدت بنلعي، أن الوزارة تعمل اليوم على إعادة الاشتغال على توزيع خارطة التخزين في المغرب لمواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص.

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‫7 تعليقات

  1. ومع.اول ابام دخول سنة 24 سترتفع كلفه معيشه ب10ضعاف بسبب هد انجازالعظيم حكومه بنكران واخنوش بعد زيادتت في تمن بطكاز مداخل خزينه تصل الى44مليار سنتم في شهر زاىد مداخل ضراىب وجبيات الكترونيك هده اكبر هديه لدق اخر مسمار لابادة طبقه متوسطه بالمغرب نشكر حكومه دوله ونصفق بحراره على جماية مستهلك برلمان واسرة تعليم الاف تلاميد عمومي مدة شهر لم يلتحقو بمؤسسات تعليم عمومي وعطله 15ابام قتربت

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