الحكومة الإسبانية تكرم غوتيريش لدوره في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

هبة بريس _ وكالات

قلدت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، وسام “كارلوس الثالث”، لا سيما بسبب دوره في “الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين”، في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

ويأتي منح هذا الوسام الفخري الذي صادق عليه مجلس الوزراء في وقت يتعرض غوتيريش لانتقادات في إسرائيل التي اتهمته بـ”التحيز” في النزاع.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة اليسارية الإسبانية إيزابيل رودريغيث أن “أنطونيو غوتيريش تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان”.

وتابعت أن التزامه “كان واضحا بشكل خاص… في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزة، في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق… المدنيين الفلسطينيين”.

في الأيام الأخيرة، ضاعف الأمين العام للأمم المتحدة وهو المفوض السامي السابق لشؤون اللاجئين (2005-2015) ورئيس الوزراء البرتغالي السابق (1995-2002)، من الدعوات لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي استحال إلى “مقبرة للأطفال”، بحسب قوله.

كما أن غوتيريش الذي أدان بشدة الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أكد أن أعمال القتل هذه “لم تحدث خارج أي سياق”. وهو ما أغضب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة الذي طالب غوتيريش بالاستقالة وقال إن تل أبيب لن تمنح بعد الآن تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة لزيارة إسرائيل.

ومنذ شهر يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف أدى إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال

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