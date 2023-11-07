” كلاخ جزائري “.. المغرب يرسل آلاف الممرضين للعمل بالمستشفيات الإسرائيلية !!

2023-11-07 / 18:35
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هبة بريس / عبد الله ع

مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها الثاني، أظهرت صفحات فيسبوكية جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنّه لإرسال المغرب آلاف الممرضين للعمل في المستشفيات الإسرائيليّة تزامنا والحرب

ويظهر الفيديو أنّه تقرير تلفزيوني لزيارة رسمية لمسؤولة إسرائيلية إلى المغرب، وجاء في التعليق المرافق “المغرب يرسل آلاف الممرضات والممرضين للعمل في المستشفيات الإسرائيليّة في محاولة من هذه الصفحات الجزائرية لتغليط الرأي العربي الذي يعرف بدون شك موقف المغرب من القضية الفلسطينية

والفيديو في الحقيقة يعود لزيارة قامت بها وزيرة الداخلية الإسرائيليّة إلى المغرب عام 2022، بحثت خلالها استقدام يد عاملة مغربيّة في المجال الصحّي إلى إسرائيل. ناهيك على أن الجانبين ظهرا بكمامات ما يؤشر على أنه مصور خلال ” كورونا ” في السنوات الماضية

و يرشد البحث _ ضدا في الجزائر _ عن مشاهد من الفيديو إلى النسخة الأصليّة منه، وهي عبارة عن تقريرٍ يتحدث عن زيارة وزيرة الداخلية الإسرائيليّة إيليت شاكيد إلى المغرب، من أجل إبرام اتفاق تعاون، لاستقدام مغاربة إلى إسرائيل، للعمل في قطاعي البناء والتمريض.

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‫2 تعليقات

  1. العمل في اسراءيل افضل بكثير واحسن من العمل عند الكراغلةوعند القدادفة هؤلاء ولاهؤلاء صالحين الا للطرد اينما وجدوا ادهبوا ولا تقتربو وتسالو ابتعدو اكثر فهو مناسب لكم الربح يشميءز منكم ويكره شم عطركم الملوت بمياه الصرف الصحي .

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  2. لا كلاخ ولاهم يحزنون
    الكلاخ هو نحن يتم تكوين الاطر الطبية وترسل ليستفيد منها الصهاينة والمقابل هو السراب والوعود الكاذبة التي تميزهم عبر كل تاريخهم

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