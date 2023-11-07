الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الوداد ضد صن داونز في إياب النهائي والقنوات الناقلة

يحل الوداد الرياضي ضيفا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نهائي النسخة الأولى من الدوري الأفريقي.

وستجرى المباراة يوم الأحد القادم بداية من الثانية بعد الزوال بالتوقيت المغربي، وذلك على أرضية ملعب لوفتيس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

وستكون المباراة منقولة على قنوات الرياضية المغربية وأون سبورت المصرية وأبوظبي الرياضية الإماراتية وإس إس سي السعودية.

يشار إلى أن الوداد الرياضي فاز في مباراة الذهاب بهدفين لواحد، ويكفيه التعادل على الأقل في مباراة الإياب لمعانقة اللقب.

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