التوفيق : “معندناش معطيات حول تكلفة الحج هذه السنة”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن قضية الحج مسألة دينية شرعية، والله سبحانة وتعالى أعطانا شروطه وهي لمن استطاع اليه سبيلا.

وقال الوزير في معرض رده على سؤال برلماني حول تكاليف الحج، يومه الثلاثاء “ككل البضائع سنة على سنة كيزيد الثمن”

وأشار الوزير إلى عقده لقاء قبل أسابيع مع وزير الحج والعمرة السعودي، لحل عدد من المشاكل وتم في ختامه التوقيع على محضر اتفاق، بحضور الخطوط السعوية التي رفضت السنة الماضية التعامل معنا سوى بعد اضافة مبلغ 1400 درهم عند كل فرد “وهو المبلغ الذي تكفلت الدولة به”.

وتابع الوزير قائلا “لحدود الساعة.. مزال معندناش المعطيات شحال أيكون الحج هذه السنة، لكن على كل حال هاديك 1400 درهم مزيودة.” على حد تعبيره

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