التوفيق : “معندناش معطيات حول تكلفة الحج هذه السنة”

2023-11-07 / 17:47
11
هبة بريس - الرباط

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن قضية الحج مسألة دينية شرعية، والله سبحانة وتعالى أعطانا شروطه وهي لمن استطاع اليه سبيلا.

وقال الوزير في معرض رده على سؤال برلماني حول تكاليف الحج، يومه الثلاثاء “ككل البضائع سنة على سنة كيزيد الثمن”

وأشار الوزير إلى عقده لقاء قبل أسابيع مع وزير الحج والعمرة السعودي، لحل عدد من المشاكل وتم في ختامه التوقيع على محضر اتفاق، بحضور الخطوط السعوية التي رفضت السنة الماضية التعامل معنا سوى بعد اضافة مبلغ 1400 درهم عند كل فرد “وهو المبلغ الذي تكفلت الدولة به”.

وتابع الوزير قائلا “لحدود الساعة.. مزال معندناش المعطيات شحال أيكون الحج هذه السنة، لكن على كل حال هاديك 1400 درهم مزيودة.” على حد تعبيره

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغربي إلياس حجري يفوز بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم

المغربي إلياس حجري يفوز بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم

2023-11-03 / 13:15
Photo of الملك يترأس حفلا دينيا بمناسبة الذكرى ال25 لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني

الملك يترأس حفلا دينيا بمناسبة الذكرى ال25 لوفاة المغفور…

2023-10-25 / 11:40
Photo of الأوقاف: وثيقة منع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد صادرة عن “جهة غير مغربية”

الأوقاف: وثيقة منع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد…

2023-10-24 / 14:06
Photo of ” الأوقاف “تنفي صحة وثيقة منسوبة لها تمنع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد

” الأوقاف “تنفي صحة وثيقة منسوبة لها تمنع الخطباء…

2023-10-23 / 20:38
Photo of توزيع هبة ملكية بحضور لجنة ملكية وعامل مكناس

توزيع هبة ملكية بحضور لجنة ملكية وعامل مكناس

2023-10-21 / 17:27
Photo of تسليم هبات ملكية لعدد من الأضرحة بمكناس

تسليم هبات ملكية لعدد من الأضرحة بمكناس

2023-10-20 / 22:00
Photo of تسليم هبات ملكية لشرفاء ثلاث زوايا بإقليم تزنيت

تسليم هبات ملكية لشرفاء ثلاث زوايا بإقليم تزنيت

2023-10-18 / 21:56
Photo of تطوان..تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية

تطوان..تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاويتين الحراقية والريسونية

2023-10-17 / 19:55
Photo of وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية: “فاتح ربيع الثاني يوم الثلاثاء”

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية: “فاتح ربيع الثاني يوم…

2023-10-15 / 22:24
Photo of الفزازي ومدونة الأسرة: يريدون قلماً أحمر لتصحيح القرآن

الفزازي ومدونة الأسرة: يريدون قلماً أحمر لتصحيح القرآن

2023-10-15 / 15:58

‫11 تعليقات

  5. مع كل اسف على المسؤولين أن يفتحوا الحج والعمرة أمام الناس فالكعبة المشرفة بيت الله سهلوا الأمر وسمحوا للناس لتأدية مناسك الحج..

    رد

  6. الحج عبادة يؤجر عليها المؤمن فيها مشقة و تكاليف لذلك هي عبادة لمن يستطيع إليها سبيلا و لا يكلف غير القادر عليها بكل بساطة ..

    رد

  7. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال «حجوا قبل أن لا تحجوا» والمعنى أن الحج سينقطع..

    رد

  8. الحج ركن من اركان الاسلام. فالفقراء والمساكين ليدهم الحق في الزكاة من الأغنياء لا داعي الخلط بينهم وتقليل من قيمة الحج..

    رد

  9. الحج اصبح لتباهي عند الكثرين للأسف .أسال الله أن يرزقنا وجميع المسلمين حسن الخاتمة..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق