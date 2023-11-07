حوت “الأوركا” يغرق يختا قبالة سواحل طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

أعلنت شركة بولندية أن هجوما لحيتان “الأوركا” القاتلة، تسبب في غرق قارب سياحي على مستوى مضيق جبل طارق قرب ميناء طنجة المتوسط .

وقالت الشركة البولندية “Morskie Mile” المالكة للقارب الذي يحمل اسم ” كرازي ماما ” انه كان في رحلة بحرية قادما من ميناء جبل طارق في اتجاه المغرب، قبل أن يتعرض لهجوم من قبل حيتان “الأوركا” المنتشرة بكثرة بمياه المضيق بشكل متكرر لمدة 44 ما ادى الى إحداث أضرار جسيمة به وتسرب المياه إلى داخله.

وقد تدخلت فرق الإنقاذ المغربية، وانقدت طاقم القارب، غير أنه تعرض للغرق بعد قطره بمدخل ميناء طنجة المتوسط.

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