في زمن الاحتجاجات.. بنموسى يشارك في ندوة بالرباط لدعم الرياضة
شارك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء في ندوة مجتمع ماكولين المنظمة بمدينة الرباط، من طرف مجلس أوروبا بدعم من المغربية للألعاب والرياضة.
وكشف بنموسى على صفحته الشخصية الفايسبوكية، أن الندوة تمحورت حول موضوع: “حماية نزاهة الرياضة عبر مكافحة المراهنات غير القانونية”، حيث يشكل هذا الملتقى منصة للنقاش البناء وجلسات خبراء بالإضافة إلى فرصة التشبيك مع الفاعلين الأساسيين العاملين من أجل حماية نزاهة الرياضة على الصعيد العالمي.
وأكد الوزير خلال كلمته بالمناسبة، على حرص الوزارة على حماية نزاهة الرياضة، من خلال تكريس أخلاقيات اللعبة والتشجيع على المنافسة الشريفة، إضافة لإعمال المقتضيات التنظيمية والقانونية اللازمة بكل صرامة، فضلا عن تعزيز جانب التوعية والتحسيس لدى الفئات المعنية للحد من كل التلاعبات الممكنة، والاهتمام بترسيخ القيم الأخلاقية لدى الناشئة وحمايتها من هذه الظاهرة المشينة، خصوصا مع الدور المتنامي لشبكات الأنترنت وما يمكن أن تشكله من خطر عليهم.
مشاركة بنموسى بالندوة، تزامنت والمسيرة الاحتجاجية التي يقودها التنسيق الوطني بشوارع الرباط لاسقاط النظام الأساسي الجديد الذي ساهم في تعطيل العمل بالمؤسسات التعليمية.
9 تعليقات
هناك شريحة كبيرة من الأساتذةيدافعون فقط عن امتيازاتهم ومصالحهم ولا يهمهم باقي شرائح المجتمع المدني..
السيد شكيب بنموسى غير مبالي للأوضاع الشغيلة التعليمية.ويحضر ندوة للرياضة بالرباط..
كل التضامن والاحترام والتقدير الاساتذة تحية نضالية لجميع الأطر التربوية..
بالتوفيق والنجاح للسيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حتى الرياضة من اختصاصكم ..
شغيلة التعليم قامت اليوم بالانزال الى مدينة الرباط ويعتبر أكبر إنزال وطني…
على وزير التربية والتعليم بنموسى مواجهة تفاقم أزمة التعليم التي تهدد بسنة بيضاء..
اظن ان الدولة اتت به ليمرر لهم قوانين ضد اطر التعليم تم يركلونه مثل منكران(صيغة منكر)سيقع لك مثل الثور الابيض. من البراسري سبيسيال وسطورك الى التعليم ايوى فهم انت وتسطا
شكيب بنموسى شأنه شأن باقي الوزراء والمسؤولين الذين لا تهمهم مصالح الشعب والبلد بقدر ما يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية.المتضرر الأكبر من هذه المأساة التي يعيشها التعليم العمومي هم التلاميذ وكذلك اولياؤهم الذين يرون بأم أعينهم أن جهودهم وسعيهم في سبيل تكوين أولادهم وضمان من خلال تعليمهم وتحصيلهم صار حلما بعيد المنال.لنا الله وبعد الله ما لنا من أحد
اول حاجة هي أبعاد بنموسى عن الرياضة ، واش المغرب مقبل على تنظيم المونديال والشوارع عامرة احتجاجات ، واش هدي هي الصورة اللي بغات الحكومة تسوقها الخارج؟ ملف النظام الأساسي تمييزي بين الفئات العاملة في القطاع، واش الأساتذة اللي قراو بنموسى وغيرو اقل من المدير والمفتش والممون ووو ، راه الأستاذ هو عمود القطاع ماشي الاداريين، وتمنى بنموسى يسمح في الامتيازات ديالو باش يعطي عبرة للاساتذة. ويطلب منهم التضحية ، الى كان مهندس النموذج التنوي الجديد خرج لينا بهاد النظام القادم اسوأ حتى الرياضة والمونديال غادي يفشلون دبا