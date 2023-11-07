في زمن الاحتجاجات.. بنموسى يشارك في ندوة بالرباط لدعم الرياضة

هبة بريس_ الرباط

شارك وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء في ندوة مجتمع ماكولين المنظمة بمدينة الرباط، من طرف مجلس أوروبا بدعم من المغربية للألعاب والرياضة.

وكشف بنموسى على صفحته الشخصية الفايسبوكية، أن الندوة تمحورت حول موضوع: “حماية نزاهة الرياضة عبر مكافحة المراهنات غير القانونية”، حيث يشكل هذا الملتقى منصة للنقاش البناء وجلسات خبراء بالإضافة إلى فرصة التشبيك مع الفاعلين الأساسيين العاملين من أجل حماية نزاهة الرياضة على الصعيد العالمي.

وأكد الوزير خلال كلمته بالمناسبة، على حرص الوزارة على حماية نزاهة الرياضة، من خلال تكريس أخلاقيات اللعبة والتشجيع على المنافسة الشريفة، إضافة لإعمال المقتضيات التنظيمية والقانونية اللازمة بكل صرامة، فضلا عن تعزيز جانب التوعية والتحسيس لدى الفئات المعنية للحد من كل التلاعبات الممكنة، والاهتمام بترسيخ القيم الأخلاقية لدى الناشئة وحمايتها من هذه الظاهرة المشينة، خصوصا مع الدور المتنامي لشبكات الأنترنت وما يمكن أن تشكله من خطر عليهم.

مشاركة بنموسى بالندوة، تزامنت والمسيرة الاحتجاجية التي يقودها التنسيق الوطني بشوارع الرباط لاسقاط النظام الأساسي الجديد الذي ساهم في تعطيل العمل بالمؤسسات التعليمية.

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