أحمد التوفيق

التوفيق: “حنا ماشي أغنى وزارة”

2023-11-07 / 17:10
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هبة بريس - الرباط

نفى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تلقيب وزارته ب”الغنية”.

وقال التوفيق، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، “حنا ماشي أغنى وزارة”، ردا على سؤال يتعلق بمداخيل الممتلكات والعقارات الحبوسية.

وأضاف الوزير، أن “هذه المداخيل تدخل ب1 على 13 في حاجيات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، أما الباقي فكتعطيه ميزانية الدولة.”

لذلك، يسترسل الوزير قائلا “القضية محسوبة، ديك 400 مليون درهم، ليست هي الملايير التي تخصص لتسيير الشأن الديني.”

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