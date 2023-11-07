“أوقفوا الحرب”.. كاظم الساهر يغني بالإنكليزية لايصال رسالته للعالم

2023-11-07 / 17:23
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القسم الفني: هبة بريس

انتهى المطرب العراقي كاظم الساهر من كتابة كلمات أغنية جديدة بعنوان “أوقفوا الحرب”، حيث سيغنيها باللغة الإنكليزية لتحمل رسالة إلى العالم، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الساهر خلال آخر تصريح له، أنه يستعد للسفر إلى نيويورك لتسجيل الأغنية، التي ينفذها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وشرح أنه كتب الأغنية باللغة العربية، وتولى شاعر بريطاني كتابتها بالإنكليزية، وتم تعديلها 7 مرات، مشيرا الى أنه سينتهي من تسجيلها وطرحها خلال أيام.

وأشار الساهر إلى أن لدية 7 أغنيات وطنية بالعربية، لكن هذه الأغنية سيغنيها بالإنكليزية، حتى تصل إلى كل أنحاء العالم.

وأعرب الساهر عن أسفه لما يجري في غزة، وتمنى أن يعم الأمان والسلام لأهل غزة، مشيرا إلى أن الأبرياء يدفعون الثمن غاليا في هذه الحرب.

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