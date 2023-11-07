فالنسيا الإسباني يكشف تفاصيل إصابة سليم أملاح

كشف نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها لاعبه الدولي المغربي سليم أملاح.

وقال النادي الإسباني إن الفحوصات الطبية الدقيقة التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته على مستوى العضلة المقربة اليسرى، حيث سيغيب عن الفريق خلال مبارياته القادمة.

وأضاف المصدر: “سيواصل اللاعب حصص التأهيل الطبي والطبيعي من أجل علاجه وإعادة تأهيله حتى يكون جاهزا للعودة”.

تبقى الإشارة إلى أن سليم أملاح تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه فالنسيا ضد غرناطة يوم الأحد الماضي في الليغا، حيث ترك أرضية الملعب في الجولة الأولى.

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