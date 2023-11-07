يحدث في الجزائر.. الحكم على صحافي بالحبس ستة أشهر نافذة

2023-11-07 / 16:40
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هبة بريس ـ وكالات

في قرار اعتبره عديد المتابعين للشأن الجزائري بالغريب و العجيب، أدانت محكمة الجنايات في قسنطينة شرق الجزائر، الصحافي مصطفى بن جامع بالحبس النافذ.

و أعلنت هيئة الحكم بجنايات الجزائر عن عقوبة الصحافي مصطفى بن جامع، حيث قضت بحبسه ستة أشهر سجنا بسبب اتهامه بمساعدة الناشطة أميرة بوراوي على مغادرة الجزائر و ذلك في غياب أي دليل مادي ملموس يدينه.

هذا و كانت النيابة العامة الجزائرية قد أمرت بتوقيف مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيان”، في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة.

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‫12 تعليقات

  3. من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة!!! يحدث في الجزائر!!! هههه!!
    هكذا نساهم في بناء وطن افضل!!

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  8. وعشرين حكم بتهم اغتصاب المشتكيلت صحفيات تحت امرته ولم يحاكم لسبب سياسي عيب يكون الإنسان مغتصب في الدول للي تقدر الإنسان فعلا العقوبة هي المؤبد لان الجريمة بشعة

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  9. اذا كان يحدث في الجزائر وما ذا عن بوعشرين الصحفي النزيه الذي لفقتم إليه تهما وباطلا وزورا وسجن بسبب قلمه.
    قبل أن تنقذوا الا خرين وتعطيهم دروسا في الديمقراطية انظروا في مراتكم.

    رد

  10. اذا كان يحدث في الجزائر وما ذا عن بوعشرين الصحفي النزيه الذي لفقتم إليه تهما وباطلا وزورا وسجن بسبب قلمه.
    قبل أن تنقذوا الا خرين وتعطيهم دروسا في الديمقراطية انظروا في مراتكم.

    رد

  12. صراحة كل ما يقع في الجزائر يقع مثيل له في المغرب الجزائر والمغرب يتشابهان تقريبا في كل شيء ولا سيما في الموبقات ليس هناك في القنافد أصلع بعض الأبواق من هنا و هناك تهدف إلى الإنتقاص من بلد على حساب الآخر والحقيقة غير ذلك البلدان يتخبطان في مشاكل لا نهاية لها والمواطن هو الخاسر الأكبر في كلا البلدين .

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