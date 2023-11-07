يحدث في الجزائر.. الحكم على صحافي بالحبس ستة أشهر نافذة

هبة بريس ـ وكالات

في قرار اعتبره عديد المتابعين للشأن الجزائري بالغريب و العجيب، أدانت محكمة الجنايات في قسنطينة شرق الجزائر، الصحافي مصطفى بن جامع بالحبس النافذ.

و أعلنت هيئة الحكم بجنايات الجزائر عن عقوبة الصحافي مصطفى بن جامع، حيث قضت بحبسه ستة أشهر سجنا بسبب اتهامه بمساعدة الناشطة أميرة بوراوي على مغادرة الجزائر و ذلك في غياب أي دليل مادي ملموس يدينه.

هذا و كانت النيابة العامة الجزائرية قد أمرت بتوقيف مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيان”، في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة.

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