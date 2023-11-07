حما.س: اسرائيل عرقلت عملية الإفراج عن 12 أجنبيا

هبة بريس - وكالات

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء إن الحركة كانت على وشك الإفراج عن 12 محتجزاً من حملة الجنسيات الأجنبية في غزة قبل عدة أيام، لكن إسرائيل عرقلت ذلك.

وأكد أبوعبيدة أن كتائب القسام ما زالت مستعدة للإفراج عن هؤلاء المحتجزين، لكن الوضع الميداني والهجوم الإسرائيلي “الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك”.

هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال أمس إن إسرائيل ستدرس “هُدَنا تكتيكية صغيرة” في القتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الأشخاص الذين تحتجزهم حركة حماس. لكنه أكد مجددا رفض وقف إطلاق النار رغم الضغوط الدولية.

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