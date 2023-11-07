البرلمان التركي يطالب بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل

2023-11-07 / 15:23
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هبة بريس - وكالات

دعا أعضاء البرلمان التركي وعدة بلديات في أنحاء الدولة لمقاطعة الشركات والمنتجات التي تنتجها مؤسسات يقولون إنها تدعم القصف الاسرائيلي لقطاع غزة.

وقال البرلمان على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء إنه لم يعد يُسمح بتواجد منتجات من شركات” تعلن دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية علنا ” في المقاهي والمطاعم في حرم البرلمان التركي.

ولم يتضح بالتحديد الشركات والمنتجات التي سوف يتم منعها.

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