جنايات فاس تؤجل النظر في قضية البرلماني البوصيري ومن معه

2023-11-07 / 15:09
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هبة بريس _ فاس

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، محاكمة البرلماني عبد القادر البوصيري، الذي يتابع في ملف رفقة عمدة فاس، ومتهمين آخرين، في قضية فساد مالي هز جماعة فاس مؤخرا إلى غاية 28 نونبر 2023.

هذا، وقد قررت المحكمة تأجيل الملف، من أجل منح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف وإعداده، مشيرة أن المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، لم يتم إحضارهم من السجن المحلي “بوركايز” للمثول في الجلسة.

ويتابع البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، لأجل تهم “الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري واستعمالها”.

فيما يتابع عبد السلام البقالي، عمدة المدينة، في حالة سراح مؤقت في الملف ذاته، لأجل تهم “عدم التبليغ عن وقوع جناية”، فيما يتابع باقي المتهمين بتهم مختلفة، على رأسها “الارتشاء والمشاركة فيه واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعمالهما وإفشاء السر المهني”

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