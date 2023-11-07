هل تحمل لائحة وليد الركراكي أسماء جديدة خلال التجمع المقبل؟

تشد لائحة الناخب الوطني وليد الركراكي للتجمع المقبل الأنظار، حيث يتساءل المتتبعون عن إمكانية استدعاء أسماء جديدة للمنتخب المغربي لاعبين جدد لم يسبق لهم أن لعبوا تحت قيادته.

ويتعلق الأمر على الخصوص بالظهير حمزة منديل لاعب لوفين البلجيكي.

وقد يبدو الأمر صعبا للغاية لسبب وجيه سبق أن أكده وليد الركراكي قبل فترة عندما قال إن وقت التجريب قد فات، وحان أوان التثبيت، أي أن الفريق الوطني لم يعد في حاجة إلى تجريب أو اختبار أي لاعب آخر على اعتبار أن الأولوية بالنسبة للناخب الوطني حاليا هو العمل على رفع نسبة التفاهم والانسجام بين اللاعبين.

وغاب منديل عن صفوف المنتخب المغربي لمدة 3 سنوات حتى الآن، حيث يعود آخر حضور له مع الأسود إلى يوم 17 نونبر 2020، خلال فوز الفريق الوطني على منتخب فريقيا الوسطى (2 – 0) في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وهي المباراة التي ظل خلالها رهين كرسي الاحتياط ولم يشارك. وقتها كان وليد خليلودزيتش هو مدرب الأسود.

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