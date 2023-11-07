انطلاق صرف الدفعة الأولى من دعم إعادة بناء المنازل المتضررة بالزلزال

2023-11-07 / 14:50
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هبة بريس

شرعت الحكومة ابتداء من اليوم الثلاثاء، في عملية ‏تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل ‏كلي ‏أو جزئي جراء زلزال الحوز، ووضعت دفعةً أولى بمبلغ 20 ألف درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال ‏البناء‎.‎

وأفاد بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، أنه سيكون بإمكان الأسر المعنية، بداية من اليوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، الاستفادة ‏من ‏المواكبة ‏‏التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة ‏لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم ‏تراعي ‏خصوصية ومعايير المنطقة. ‏

وأوضح أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ستقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة ‏‏140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، ‏و80 ألف درهم لتغطية أشغال ‏إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا‎.‎

وعرف يوم الأربعاء المنصرم، إطلاق عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، جراء الزلزال الذي ‏شهدته بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي، والمحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها ‏كليا أو ‏جزئيا، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص‎.‎

يُذكر، أن الحكومة كانت قد صرفت خلال شهر أكتوبر 2023، الدفعة الأولى من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، والمحددة ‏في مبلغ 30 ألف درهم لمدة سنة.‏

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‫3 تعليقات

  2. لقد دمرهم الزلزال ولم يترك أي منزل لهذا يجب على الحكومة أن تتكلف شخصيا لإعادة هيكلة البناء للمناطق المنكوبة والتخفيف عليهم شيئا ما ..

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  3. هناك العديد من الأسر التي ضربها الزلزال لم تستفد من الدفعة الأولى ولا نعرف السبب ؟؟؟؟.

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