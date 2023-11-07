مسيرة الأساتذة تعرقل حركة السير بشوارع الرباط

2023-11-07 / 14:21
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هبة بريس - الرباط

نظم الآلاف من رجال ونساء التعليم، اليوم الثلاثاء، مسيرة ضخمة بمدينة الرباط، رفضا للنظام الأساسي الجديد.

وفي هذا الصدد، عرفت معظم شوارع العاصمة منذ صباح يومه الثلاثاء، عرقلة كبرى في حركة السير ، بسبب منع المرور من أبرز شوارع العاصمة.

وعاينت هبة بريس، انزالا أمنيا كبيرا، انطلاقا من شارع محمد الخامس وإلى باب الرواح، تزامنا مع المسيرة المنطلقة من أمام البرلمان نحو وزارة التربية الوطنية.

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‫22 تعليقات

  1. يا سادة أبناءنا لايذهبون الى المدرسة فهل فكرتم فيهم أم فكرتم في النظام الأساسي!!!؟؟؟؟؟

    رد

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