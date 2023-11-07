مسيرة الأساتذة تعرقل حركة السير بشوارع الرباط
هبة بريس - الرباط
نظم الآلاف من رجال ونساء التعليم، اليوم الثلاثاء، مسيرة ضخمة بمدينة الرباط، رفضا للنظام الأساسي الجديد.
وفي هذا الصدد، عرفت معظم شوارع العاصمة منذ صباح يومه الثلاثاء، عرقلة كبرى في حركة السير ، بسبب منع المرور من أبرز شوارع العاصمة.
وعاينت هبة بريس، انزالا أمنيا كبيرا، انطلاقا من شارع محمد الخامس وإلى باب الرواح، تزامنا مع المسيرة المنطلقة من أمام البرلمان نحو وزارة التربية الوطنية.
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16 تعليقات
يا كاتب هذا المقال . من يعتبر النضال ضد الكرامة عرقلة للسير فهو طزطوز وفرفور وخرخور بووووووق لأسيادك
يمكن أن تعملوا الإضراب كشكل للاحتجاج بطريقة حضارية وأخلاقي و َمع احترام الغير لكن ليس لكم الحق في ان تعرقلوا حركة السير هناك أناس تذهب للبحث عن قوت يومها ولامعين لهم لاتكون اناس انانيين. نعم لاحترام الغير والحفاظ على الممتلكات العامة.
صحافة المرقة بانت ليكم غير عرقلة السير فقط. عطيو للناس حقوقهم باش يقريو ولادنا راه ولادنا كيضيعو
عنوان تافه ومبتذل فعوض الاشارة الى الزخم الاحتجاجي الذي يجسده الاساتذة ومايشكلونه كآخر جدار صد امام لاشعبية القرارات الحكومية الراضخة لاملاءات صندوق النقد الدولي التففتم حول الموضوع وبطريقة تتوي خلفها بعض الامتعاض وكأن الاساتذة هنا قطاع طرق…ارتقوا قليلا في خطكم التحريري ولا تهدموا بمعاول التفاهة قداسة العمل الصحافي.وتحية حارة لكل الاساتذة الذي تكبدوا عناء السفر وضحوا بأموالهم وراحتهم من اجل الارتقاء بالمدرسة العمومية التي اراد الاوليغارشيون الاجهاز عليها
عن أي كرامة تتحدث ؟؟ فميزانية الدولة تمشي للتعليم لديهم كثرة العطل كثرة الامتيازات و تسهيلات في كل شيء و لا تعليم يذكر مازالو يشتكون. الحكومة فاسدة وأول أوجه الفساد هو ميزانية التعليم متبوع بالصفقات العمومية المشبوهة. أما عرقلة السير نعم عرقلة للسير فالمواطن البسيط الذي يجد الطريق مقطوع لا علاقة له بتاك المزايدات الفارغة
اتمنى ان تطبق الدولة الطرد في حق من يضيع التلاميذ بدون رحمة ولا شفقة
هناك عرقلة السير ليوم واحد، ولكن ماذا تقول للذين أهانوا كرامة الأستاذ ويريدون خوصصة التعليم وضرب حق من حقوق أطفالنا في تعليم مجاني ومتكافئ.بليك غير الأستاذ الحيط لقصير ، اتركوا “وزارة التربية”
وحققوا فقط مع “الرياضة” وغادي تعرف فلوس شعب فين مشات.
لم ينظر الانسان العاقل للنظال بأنه عرقلة واكيد الانبطاحي المدلول يمكنه
للمعلق عامر طرد الأساتذة المضربين كما تقول من يدرسهم انت. نتمنى أن يجدوا حلا لهم. راه الضحية من كل هذا هم ابنائنا الدين يدرسون في المدارس العمومية. أما الخواص اجروا امتحانات ليكن في علمك.
عنوان مليون يهدف إلى شيطنة نضال هذه الفئة المظلومة، صحافة صفراء.
هد الاساتدة عيقو . مبغاوش ايخدمو .مبغاوش ايقرو. رآه معضم المعلمين الابتدائي .مكيعرفو لا لغة ولا تدريس.غير لي نجح فلباك بنقيل ايدوزه. بغاو الفلوس ونعاس. والمشاريع.في قطاع السكن
كاين بعض المعلقين اللي كيشوفو غير العطل راهوم ما عارفين والو في التعليم .ليكن فيعلمهم ان فتارات العطل موجهة للتلميذ ولزمن التعلمات اما رجل التعليم فهو يعمل ليل نهار لكي يهيىء الدروس ويواكب المستجدات ويخصص ضعف الوقت في منزله ليكون في اتم الاستعداد عند استقبال فلذات اكبادنا.واللي قال العصيدة بارة يدير فيها يديه.من حقهم المطالبة بحقوقهم كاملة.ولتعلم يا منتقدق رجال ونساء التعليم ان الدول التي ترتقي سلم الترتيب العالمي يتقاضى فيها رجل التعليم افضل من البرلمان عندنا لانه يربي الاجيال
عندما تخرج مئات الالاف من الجماهير الكروية الى الشوارع بسبب انتصار في كرة القدم لماذا لا تكتبوا مثل هكذا العنوان.؟الانسان التافه دائما سيظل تافها و الصحفي المريقي سيظل كذلك
والله و ما هبطتي لشارع لسمعك شي مسؤول راه الأساتذة دارو احتجاجات بديلة لمدة تزيد عن 20 سنة لكن عوض أن تحل الدولة مشاكلهم صنعت مشاكل جديدة فكان لابد من الاحتجاج .
اولا لمادا خطفتم رموز الجزيرة..
ثانيا لولا نساء و رجال التعليم لما عرفنا الكتابة و القراءة و لولاهم ماوجد الطبيب..الموظف .. التاجر.. والاءحة طويلة .. اسياد التعليم بفضلهم يرفع شان الامم و يجب ان يكون هناك نقاش لاجاد الحل
أنا مع الإقتطاع