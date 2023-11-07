مُؤثر…ضحايا حرب غزة يخضعون لعمليات جراحية بدون تخدير

هبة بريس_ الرباط

أقفلت الحرب الطاحنة شهرها الأول، فيما لازال قطاع غزة المُحاصر برا بحرا وجوا يعيش تحت القصف الجوي والبري، في حرب غير متكافئة لم يشهد لها العالم مثيلا منذ عقود….

منظمة الصحة العالمية، وقفت حائرة بسبب التقارير الواردة من هناك لضحايا مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء قضوا نحبهم تحت الأنقاض، حتى إن الجرحى منهم باتوا يخضعون لعمليات جراحية او بثر للأعضاء دون تخدير بسبب الحصار المضروب على القطاع غذاء ودواء،وماء…

منظمة الصحة العالمية حذرت وقالت بلسان ممثليها إن أزيد من 160 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم أثناء الخدمة في غزة، بسبب الحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر، مشيرة إلى أنه يتمّ إجراء عمليات جراحية لبعض الأشخاص في غزة دون تخدير بما في ذلك عمليات بتر الأطراف.

منظمة الصحة العالمية قالت أيضا إن الجيش الاسرائيلي نفذ مايقارب 229 هجوما على مستشفيات ومراكز رعاية صحية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

هي غزة إذن، البقعة الضيقة المكتظة التي تعيش على واقع القصف العنيف والاجتياح البري، فيما أبناؤها وصغارها ونساؤها وشيوخها يرفضون منطق التهجير، ولايرون في تربة وطنهم بديلا ولو كان على حساب حياتهم وحياة أسرهم…

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