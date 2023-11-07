في مسيرة ضخمة.. الأساتذة يحتجون ضد “النظام الأساسي” بالرباط
هبة بريس - الرباط
ينظم الآلاف من رجال ونساء التعليم، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية بشوارع الرباط، ضد “النظام الأساسي الجديد”.
ويشارك في المسيرة الضخمة، عدد من الأساتذة الرافضين لمقتضيات القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم.
وعاينت هبة بريس، منذ الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، انزالا أمنيا كبيرا أمام البرلمان ووزارة التربية الوطنية وكذا بعدد من شوارع العاصمة.
هذا ويشار الى أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، دعا إلى إنجاح الاضراب الوطني أيام 7 و8 و9 نونبر 2023 ومسيرة الكرامة صباح الثلاثاء 7 نونبر 2023 من أمام مقر البرلمان نحو وزارة التربية بالرباط، وخوض اعتصام جزئي أمامها؛
وطالب التنسيق في بيان له، بإسقاط النظام الأساسي التراجعي؛ و تحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين؛ وضمان الحق في الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين.
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المجموع 13 آراء
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9 تعليقات
اتقوا الله في ابناء هذا الشعب اتقوا الله في انفسكم أدوا الأمانة فإنكم مسؤولون عنها وهي في اعناقكم الى يوم القيامة.
هدا لشي كامل من اجل الزيادة وطز في التلاميذ
chouf be3da 3lach dayrin idarab 3ad dwi a sa7bi
تحية إجلال واحترام وتقدير لكل الأساتذة اصحاب مهنة المتاعب بكل مافي الكلمة من معنى
مسيرة الكرامة ونفتخر بأساتذتنا ونتمنى إسقاط النظام المشؤوم
ليس فقط الاقتطاع بل يجب تطبيق الطرد في حق هؤلاء ( المعلمين ) الذين يضيعون فلذات اكبادنا
زد على ذلك اغلبية التلاميذ ولو في القسم السادس لا يعرفون اجراء عملية حسابية بسيطة !!!! لان مستوى المعلم جد منحط !!!!
ومن يدافع عن الأجير المغربي في العمل الصناعي الذي يعمل بعقد 6 اشهر. مدة 10 سنوات بدون ترسيم و بدون حق الاقدميه.
تحية للاساتذة والله يستاهلوا .
برلماني أمي لا يعرف حتى كتابة اسمه يتقاضى 30000 درهم مع الامتيازات و التعويضات و استاذ يعمل في ظروف قاسية يتقاضى 5000 درهم و كل شيء من جيبه .
الإضراب حق مشروع، والأستاذ يدافع عن المنظومة برمتها، والأستاذ كان وما زال يدفع من وقته وماله دون أن ينتظر جزاء ولا شكرا. أبناؤنا أيضا يدروس بالمدارس العمومية. والوزارة الوصية هي المسؤول الرئيس عن كل ما وصلنا إليه اليوم.