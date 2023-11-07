في مسيرة ضخمة.. الأساتذة يحتجون ضد “النظام الأساسي” بالرباط

2023-11-07 / 12:29
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هبة بريس - الرباط

ينظم الآلاف من رجال ونساء التعليم، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية بشوارع الرباط، ضد “النظام الأساسي الجديد”.

ويشارك في المسيرة الضخمة، عدد من الأساتذة الرافضين لمقتضيات القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم.

وعاينت هبة بريس، منذ الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، انزالا أمنيا كبيرا أمام البرلمان ووزارة التربية الوطنية وكذا بعدد من شوارع العاصمة.

هذا ويشار الى أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، دعا إلى إنجاح الاضراب الوطني أيام 7 و8 و9 نونبر 2023 ومسيرة الكرامة صباح الثلاثاء 7 نونبر 2023 من أمام مقر البرلمان نحو وزارة التربية بالرباط، وخوض اعتصام جزئي أمامها؛

وطالب التنسيق في بيان له، بإسقاط النظام الأساسي التراجعي؛ و تحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين؛ وضمان الحق في الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين.

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