صراعُ الدِّيَّكة…لكَ الله يا تلميذي!!

صراعُ الدِّيَّكة…لكَ الله يا تلميذي!!
إن المرحلة الراهنة تقتضي الوقوف بشموخ للصدح بقول الحق، ولو لم يعجب ذلك بعض ” المتنطعين”، ممن يرون في الأمر خنوعا وخيانة أو ماشابه ذلك…
إن المرحلة الراهنة تقتضي، التحرك بقوة لوضع حد لحمَّى الاحتجاجات والمسيرات عبر الانصات بامعان لمطالب المحتجين والمحتجات الذين رفعوا ولازالوا يرفعون شعار ” اسقاط النظام الأساسي الجديد”….أو حتى ممن يطالبون بتعديلات شاملة تروم تحقيق الزيادة في الأجور وضمان الكرامة…
هو صراع الدِّيَّكة إذن، القائم بين الوزارة والنقابات ومعها التنسيقيات، صراع يأمل من ورائه المتعلم المغلوب على أمره أن يأتي يوم، وتنعم فيه المدرسة العمومية بالاستقرار والحيوية والنشاط بعيدا عن المزايدات والصراعات والتطاحنات، ضمانا لحقه في التمدرس، وصيانة لكرامة التركيبة الإداريةو التربوية، كفضاء تربوي تغلب فيه المصلحة الفضلى على المصالح الشخصية…
هو صراع الدِّيَّكة إذن، الذي سيساهم بلاشك في نزوح فئة كبيرة من المتعلمين نحو الدروس الخصوصية سواء بالمؤسسات أو المراكز أو البيوت بأسعار خيالية، مما سيؤدي لا محالة إلى إقبار المدرسة العمومية….
خوفٌ يسود بين كافة المهتمين والفاعلين والمتدخلين من أن يؤدي صراع الديكة هذا إلى اقبار المدرسة العمومية، في ظل تنامي الاتهامات بين الوزارة والنقابات، تراوحت ما بين التلاعب بمصير المتعلمين والمتعلمات واستخدامهم كذروع في هذا الصراع، وبين النقابات التي اتهمت الوزارة بالتعسف وتهريب النظام الأساسي والانقلاب على الاتفاقات وغلق باب الحوار والقرارات الارتجالية…
في خضم ” صراع الديكة هذا”، وجد البعض ضالتهم، خاصة من الأساتذة المضربين، الذين لم يجدوا أي حرج في الجهر بممارستهم للدروس الخصوصية جهارا نهارا وليلا، فيما آخرون قاطعوا التعامل والتفاعل مع المذكرات والمراسلات والاجتماعات داخل المؤسسات التعليمية، وكذا عدم تفعيل أنشطة الحياة المدرسية وما شابه ذلك، لكن في المقابل، تجدهم حريصين على تطبيق مضامين المذكرات التي تعنيهم شخصيا من قبيل مذكرات الحركة الانتقالية، أو كالتي لها علاقة بالترقيات الداخلية، في صورة تنم عن ازدواجية في التعامل مع طبيعة الاحتجاج….
مُعضلة الساعات الإضافية التي يرى البعض فيها سرطانا ينخر القطاع، حتى إن الدولة لربما وقفت عاجزة أمام تقنين هذا المحظور الذي يُمارس في أماكن غيّر لائقة وأحيانا في أزمنة ليلية، وفي الغالب من طرف أساتذة غير مؤهلين للتدريس النظامي ومن دون تأمين للتلاميذ، كما تمارس فيه أحيانا ما يشبه بالتمويه التربوي حينما يقدم الأستاذ نفسه على أنه من المقربين من قرار الامتحانات وأنه الأقرب لمعرفة محتوى الامتحان النهائي، من الابتدائي إلى الثانوي…
الحالة هاته، أشبه بتهريب المرضى من المستشفيات العمومية صوب المصحات الخاصة بدعوى انهيار المنظومة الصحية العمومية، وهي الصورة التي تنطبق على مايبدو برأي محللين، على واقع المدرسة العمومية ومحاولة البعض النيل منها لصالح المدرسة الخصوصية، علما أن الدراسات أثبتت أن المتعلم بالمدرسة النظامية وعلى الرغم من تلقيه جرعات إضافية من الدروس الخصوصية في مختلف المواد، (يبقى) مستواه الدراسي أقل بكثير مقارنة بمتعلم زمن ثمانينات القرن الماضي الذي كان يكتفي بالدروس النظامية فقط مع قنينة شاي محكمة الاغلاق بقطعة جزر و”كسْرة” خبز يابسة…
المرحلة دقيقة وحرجة ومؤلمة وتتعلق بهضم حقوق العباد، سواء تعلق الأمر بحقوق المدرسين أو المتعلمين وآبائهم وأولياء أمورهم…هؤلاء الذين رفعوا شعار ” وليداتنا في خطر”، من بينهم من سارع إلى حجز مقعد لابنه بمدرسة خاصة، أو اكتفى بتطعيمه ساعات إضافية بإحدى مراكز الدعم التربوي الخاصة المؤدى عنها طبعا، في محاولة منه لتعويض ما فات من دروس نتيجة التوقفات بسبب الاضرابات…فيما أبناء الفقراء مآلهم الشارع في انتظار انفراج سحابة الاحتجاجات…
فيما آباء وأولياء أمور آخرون عبروا بالقول: ” نحن لا نُعارض احتجاجات الأساتذة ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة، لكن ذلك لايجب أن يكون على حساب أطفالهم… وكأنهم يقولون لهم: ” احتجوا وانتفضوا بعيدا عن أبنائنا…”.. مرجعيتهم في ذلك بأن أصول الإضراب تقتضي بقاء المُضرب في مكان عمله دون مزاولة نشاطه، وعلى الإدارة إدخال التلاميذ إلى الأقسام، وفي حال لم تجد هذه الإدارة بديلا للأستاذ المُضرب، حينها تقوم باخراجهم مع اجبارهم على العودة للمدرسة في اليوم الموالي…..
لكن واقع الحال اليوم يثبت العكس، حيث إن جل المضربين والمضربات لا يلتحقون بمؤسساتهم التعليمية وهذا في نظر كثيرين خرق سافر لمبدأ استمرارية المرفق العام…
فيما آباء وأولياء أمور آخرون كان لهم رأي آخر، حين قالوا بأن الإضراب الحقيقي هو أن يمتنع الأستاذ المُضرب عن الأكل والشرب مثلما يفعل المواطن البسيط لنيل حقوقه المشروعة، وبالموازاة مع ذلك يواصل عمله بشكل طبيعي داخل فصله، وإن اقتضى الحال يحتج مع أسرته وصغاره أمام مؤسسته كما يفعل كثيرون في مواجهة إداراتهم، بدل أن يستغلّ تلامذته في صراع قائم الله وحده يعلم مستقره ومستودعه..
متى سيضع ” صراع الديكة” أوزاره، ويعلو صوت الحكمة، وترد الحقوق إلى أصحابها؟
إلى متى سيجد جمهور المتعلمين والمتعلمات من أبناء المغاربة وخاصة الفقراء منهم والبسطاء فرصة لمعانقة مؤسساتهم التعليمية، بدل تركهم تائهين عُرضة لخطر المخدرات والعنف المدرسي وشبح الهدر المدرسي؟
14 تعليقات
هذا المسمى بن موسى وزيرا عندما عينه الملك رئيس اللجنة السابقة سمع من أفواه المغاربة آن مشكل البلد هو التعليم بالدرجة الأولى ثم الصحة لكنه بأفعاله هاتة خرب كل شيء لنا الله في هذا الوطن المشؤوم
حياك الله استاذي الجليل كثيرا ما تمنيت أن اسمع مثل هكذا قولا حكيما …هؤلاء خريجو مدرسة و تنشئة لم تنمي القدرة على النقد و تحصين الذات من الاستقطاب ..ضحايا خوارزميات غايتها الربح..وو صناعة التيه ليس في مدن الملح ..في مدن السكر و المقاهي ..و مدن الشاشات ..لك الله يا وطني
النار لن تنطفئ إلا بإسقاط النضام الجديد والزيادة في الأجور واسترجاع الإقتطاعات المسروقة والإعتذار من الوزير للأستاذ والتلميذ ونقول للتلاميذ كونوا يدا في يد الأستاذ هذا كله من أجل جيل الغد الدروس سوف تعوض والمقرر سوف يكتمل
المسؤول الاول عن القطاع هو الحكومة و ليس الاستاذ و تخريب المدرسة العمومية هو ورش بدأ منذ سنين حتى يدفعوا بأكبر عدد ممكن لمدارسهم الخصوصية و التي يملكها البارونات الذي هم انفسهم من يدخلون للبرلمان و مجلس المستشارين و الوزارات و المناصب العليا و هم من يتعمدون تأجيج الوضع و دفع الأستاذ للإضراب حتى يحققوا هدفهم و حاليا المدرسة العمومية أصبحت جحيما لا يطاق للتلميذ المكافح خصوصا بعد مذكرات الستتة التي وضعها الوزير بلمختار في عهد بنكيران و التي كبلت الأستاذ و اعطت للتلميذ المشاغب كامل الحرية في إفساد الدراسة على المجتهد حتى لا يتخرج من اولاد الشعب من ينافس اولادهم على المدارس العليا و حتى تبقى المدرسة الخاصة هي الوحيدة التي يمكنك ان تتلقى فيها تعليما مناسبا.
كلام فارغ
لماذا لم تتحدث عن مسؤولية الوزارة في هذا الاحتقان يا صاحب المقال ؟
تحليل بجانب الصواب والحقيقة.
لم ينصف المدرس.
كثير من مغالطات في امقال …هنا لا أرد عليها ولكن أطرح مجرد سؤال بسيط وبليد لو أن الوزارة لها ذرة من مصلحة التلميذ لماذا لا تسحب القانون الأساسي وهذا لا يكلفها ميزانية فسيعود الأستاذ الى القسم ؟!ولكن المخزي تبقي على القانون الأساسي وتؤججه بالتصريحات الإستفزازية ….
هذا ليس صراع الديكة هذا صراع بين الحق والباطل. هذا صراع بين أبناء الشعب واساتذة الشعب واجر الشعب ولوبيات المدرسة الخصوصية . ليس صحيحا ماجاء في هذا المقال حول نزوح الناس الى المدرسة الخصوصية. نحن لاحظنا هجرة معاكسة منذ أزمة كورونا من المدرسة الخصوصية إلى المدرسة العمومية بعد أن إكتشف الآباء انهم يسرقون فقط.
مقال لا يليق باسرة التعليم.
زد على ذلك أن الأساتذة الحريصين على الإضراب إما يسجلون أبناءهم في المدارس الخصوصية ويعتبرون المدرسة العمومية وسيلة لكسب المال فقط، أو يدرسون أبناءهم في البيت على حساب الزمن المدرسي لأبناء البسطاء.
ألا تخافون الله حين تسألون يوم الحساب. حينها لن يكون الجواب مدروسا ومركزا، بل ستنطق الجوارح بما كانت تخفي الصدور. نعم ستنطق الجوارح بما كانت تخفي الصدور. أكررها : بل ستنطق الجوارح بما كانت تخفي الصدور.
راجعوا أنفسكم وضمائركم قبل فوات الأوان
يجب منع اشتغال أساتذة التعليم العمومي في التعليم الخاص و منع الساعات الإضافية ويكون مصير من يتجاهل دلك الطرد
رحم الله الضمير المهني .الاساتذة بالنهار مضربون و في المساء تراهم يهرولون الى المنازل من اجل الساعات الاضافية التي ارتفع تمنها بشكل صاروخي .بهده الاضرابات قدمتم هدية تمينة لارباب القطاع الخاص حيت ان نسبة مهمة من التلاميد التحقت محددا بالمدارس الخصوصية .الجشع و كسب المال دون العمل اصبح ما يميز غالبية اساتدة المقاهي
100/100
اتقوا الله ايها الذين يقال لهم أساتذة إنكم لستم من ذالك في شئ تدافعون على حقوقكم ولكن اين حقوق الطفل البرئ في كل هذه الأنانية . راجعو انفسكم قبل فوات الاوان