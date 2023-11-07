صان داونز يزف خبرا سارا لجماهيره قبل مواجهة الوداد الرياضي

صان داونز يزف خبرا سارا لجماهيره قبل مواجهة الوداد الرياضي

2023-11-07 / 11:24
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أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي، عن فتح ملعبه بشكل كامل ومجاني لجماهيره في مباراته أمام الوداد الرياضي في نهائي الدوري الإفريقي.

وغرد حساب الفريق الجنوب أفريقي عبر“ تويتر”:“ الدخول مجاني للمشجعين الذين يرتدون اللون الأصفر، نداء جديد لمساندة الأمة الصفراء في نهائي الدوري الإفريقي، نلتقي في لوفتوس وندعم بافانا باستايل”.

ويلتقي فريقا صنداونز والوداد الرياضي يوم الأحد القادم المقبل في بريتوريا، برسم إياب نهائي الدوري الإفريقي والذي سينطلق على الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المغربي.

وكان الوداد الرياضي قد تفوق على صان داونز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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