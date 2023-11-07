طبيب الوداد الرياضي يكشف جديد الحالة الصحية لمنتصر لحتيمي

كشف طبيب الوداد أنيس شاغو، تفاصيل إصابة منتصر لحتيمي، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.

وقال أنيس شاغو، في تصريح صحفي :”لحتيمي أصيب بكدمة قوية على مستوى الرجل، لكن الرنين المغناطيسي أكد بأنه لا يعاني من كسر”.

وأضاف:” حظوظ مشاركة المهاجم في مباراة الإياب أمام الفريق الجنوب أفريقي تبقى قليلة، لكننا سنعمل كل ما بوسعنا، حتى يكون جاهزا بحول الله”.

ويحل الوداد الرياضي ضيفا على سان داونز، يوم الأحد القادم، على أرضية ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” ببريتوريا، انطلاقا من الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المغربي .

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