طنجة.. إيقاف شخص بحوزته 3060 قرص طبي مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بأمن محطة القطار التابعة لولاية أمن طنجة، مساء أمس الإثنين، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، وهو في حالة تلبس بحيازة 3060 قرص طبي مخدر.

وقد تم إيقاف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية عندما كان يعتزم السفر نحو مدينة القنيطرة، وهو متلبس بنقل وحيازة شحنة المؤثرات العقلية المحجوزة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة المتورطين المحتملين في جلب وتهريب هذا النوع من المخدرات.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة.

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