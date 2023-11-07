تونس تعلن القبض على “إرهابيين” فرّوا من السجن

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة “إرهابيين” من أصل خمسة فرّوا، قبل أيام من السجن.

وقالت الداخلية في بيان، إن “تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني، بمساعدة وحدات عسكرية، تمكنت الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء، من القبض على أربعة إرهابيين من أصل خمسة فارين من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين بالعاصمة تونس وهم أحياء”.

ويوم الأحد الماضي، تمكن رجلا أمن من القبض على “الإرهابي” الخامس، بمساعدة من قِبل المواطنين في حي التضامن، وهو أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة.

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