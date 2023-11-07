أشغال طريق “العرجات” ضواحي الرباط و التشوير يربكان حركة المرور

2023-11-07 / 11:27
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هبة بريس ـ الرباط

تسير أشغال تهيئة و إعادة توسيع الطريق الرابطة بين سيدي علال البحراوي و الرباط و خاصة بالمقطع الطرقي الشهير ب”العرجات” بشكل متباطئ، عكس باقي المشاريع التي تعودنا عليها في العاصمة و ضواحيها خلال السنوات الأخيرة.

أشغال طريق “العرجات” و علامات التشوير يطرحان أكثر من علامة استفهام، حيث بات المقطع الطرقي السالف الذكر يشكل خطرا على مستعملي الطريق و بالأخص خلال الفترات الليلية و هو الخطر الذي تضاعف مع بداية موسم الأمطار.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد كادت علامات التشوير التي وضعتها الشركة المكلفة بالأشغال وسط الطريق أن تتسبب في حوادث السير بعدما غيرت الرياح مكانها لتصبح في وسط الطريق و مع انعدام و ضعف الرؤية بالليل تكاد تتسبب في عدد من حوادث السير، فضلا على ضعف و غياب الإنارة بالطريق و كذاك التشوير الأفقي.

*الصورة من الأرشيف

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