ملامح ملعب الرباط تظهر و الأشغال تسير بسرعة “البراق”

2023-11-07 / 10:30
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هبة بريس ـ رياضة 

يتابع عدد كبير من المغاربة مستجدات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بشغف كبير حيث يزداد فضولهم يوما بعد يوم لمعرفة تطورات و آخر أخبار هذا الملعب الذي سيتحضن مباريات الكان و المونديال.

و تسير أشغال إعادة بناء ملعب الرباط بسرعة كبيرة حيث تشرع الشركات المكلفة بالأشغال حاليا في تثبيت مدرجات الطابق الأول بالجوانب الثلاث للملعب التي تم هدمها.

كما تم الشروع منذ أيام في تهيئة أماكن تثبيت الأعمدة الداعمة بالخرسانة المسلحة و التي سيتم عبرها تشييد باقي طوابق الملعب، و الذي يتوقع أن يكون من ثلاث طوابق.

كما أن أشغال قناة تصريف المياه الخارجية و محيط الملعب تسير كذلك بسرعة “البراق”، حيث يعمل العمال ليلا نهارا ليكون مركب الأمير مولاي عبد الله جاهزا في موعده المحدده بعد حوالي سنة من الآن.

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‫10 تعليقات

  1. C’est quoi ce suspense à la con !? La première fois qu’on voit des constructions publiques en cours sans voir ni le plan ni à quoi cela va ressembler..du jamais vue

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  2. يا حسرتاه على الملعب مولاي عبد الله اللي كان ملعب ممتاز اللي بناه المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله كان اخلليوه معلمة تارخية و ابنيو ملعب جديد و لا تيعرفو غير في الهدر المال العام في هدم و البناء واش هد الحكومة متيفكروش مخربين الله ينعلها سلعى .

    1
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  3. غادين يسكنو فيه أصحاب الزلزال أو المتشردين أو المطرودين من اراضيهم أو منازلهم هدا هو لعكر على لخنونة شوهتكم دونت عالميةومدا عن النساء يسبحن في الغاءط في سباق الصحراء

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  9. الحمد لله على هذا التقدم الكبير الذي حققه بلدنا المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده…

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  10. الكراغلة الكلاب أبناء كبرانات معبد المرادية يدخلون و يعلقون و يظنون أننا لن نعرفهم أولاد فرنسا فاحت رائحتهم تركو الطوابير و دخلو يشتمون في أسيادهم

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