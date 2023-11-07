ملامح ملعب الرباط تظهر و الأشغال تسير بسرعة “البراق”

2023-11-07 / 10:30
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هبة بريس ـ رياضة 

يتابع عدد كبير من المغاربة مستجدات ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بشغف كبير حيث يزداد فضولهم يوما بعد يوم لمعرفة تطورات و آخر أخبار هذا الملعب الذي سيتحضن مباريات الكان و المونديال.

و تسير أشغال إعادة بناء ملعب الرباط بسرعة كبيرة حيث تشرع الشركات المكلفة بالأشغال حاليا في تثبيت مدرجات الطابق الأول بالجوانب الثلاث للملعب التي تم هدمها.

كما تم الشروع منذ أيام في تهيئة أماكن تثبيت الأعمدة الداعمة بالخرسانة المسلحة و التي سيتم عبرها تشييد باقي طوابق الملعب، و الذي يتوقع أن يكون من ثلاث طوابق.

كما أن أشغال قناة تصريف المياه الخارجية و محيط الملعب تسير كذلك بسرعة “البراق”، حيث يعمل العمال ليلا نهارا ليكون مركب الأمير مولاي عبد الله جاهزا في موعده المحدده بعد حوالي سنة من الآن.

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