الـ CNSS يوضح تفاصيل إعفاء منخرطيه من ذعائر التأخير والغرامات

هبة بريس

طبقا لقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد في 22 سبتمبر 2023، و كذا قرار السيدة وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 005\2023 المؤرخ في 17/10/2023، ينهي الصندوق إلى علم كافة المقاولات الدخول حيز التنفيد للإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير و الغرامات و صوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة 12/2024 و ما قبلها.

و يهم هذا الإجراء، جميع المقاولات المدينة للصندوق و يشمل الاعفاء الجزئي من ذعائر التأخير و الغرامات و صوائر تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة حسب النسب التالية :

وفي إطار تبسيط الإجراءات للمقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من هذا الاجراء، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. حيث يمكن للمقاولات إيداع طلبها من خلال بوابة ضمانكم أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement وذلك ابتداء من 07/11/2023.

كما وضع الصندوق رهن إشارة المشغلين المعنيين، على موقعه الرسمي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمركز علاقات الزبناء على الرقم 39 39

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